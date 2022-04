Tenta di rubare delle bottiglie di alcolici da un supermercato, poi fugge su un bici rubata in precedenza: arrestato

Doppio furto finito male per un ladro di 38 anni, italiano, che ha tentato i rubare alcune bottiglie di alcolici in un supermercato di via Sant’Ambrogio. Una volta capito di esser stato scoperto, subito dopo aver attraversato le barriere anti taccheggio, infatti, è fuggito su una bicicletta che poi è risultata anch'essa rubata, ma è stato fermato da un vigilante.



Gli agenti del Commissariato San Paolo, prontamente intervenuti, hanno riconosciuto la bicicletta usata dall'uomo come oggetto di un furto denunciato in precedenza da una signora presso il loro commissariato.

Il ladro è stato arrestato per tentato furto aggravato per la vicenda del supermercato e denunciato per il furto della bicicletta che gli agenti hanno poi restituito alla legittima proprietaria.