Chivasso, nelle strade è allarme pulizia. I commercianti scrivono al sindaco: "Serve un intervento straordinario urgente"

Decoro urbano e pulizia. Lo chiedono i commercianti di Chivasso al Comune. E lo fanno con una lettera firmata dal presidente Giovanni Campanino. Un documento che arriva dopo aver raccolto - spiega l'associazione - numerose segnalazioni e lamentele da parte degli addetti ai lavori. Proprio in un periodo in cui si cerca di ripartire dopo la pandemia e "un elemento fondamentale per rivivere e riprendere gli spazi della città passa attraverso l'attenzione al decoro urbano ed alla pulizia".



La lettera è indirizzata al sindaco, Claudio Castello. "È facilmente riscontrabile, con una semplice “passeggiata”, il livello di sporcizia e trascuratezza che contraddistingue i lampioni ed i pavimenti di tutte le zone, a cominciare dall’isola pedonale, cuore commerciale di Chivasso, fino alle zone più periferiche", scrivono i commercianti.