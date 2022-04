Stupinigi si regala un mostro sacro della musica: al Sonic Park ci sarà anche Zucchero

Arriva allo Stupinigi Sonic Park - il prossimo 2 luglio - il World Wild Tour di Zucchero Fornaciari. Quello alla Palazzina di caccia (biglietti da 46 a 90 euro) sarà il primo della prestigiosa serie di concerti estivi in Italia per Zucchero “Sugar” Fornaciari, reduce dal grande successo nel Regno Unito che ha registrato il tutto esaurito anche alla ROYAL ALBERT HALL di Londra (in concerto ieri sera, giovedì 21 aprile, e in replica questa sera, 22 aprile) e che arriverà in Italia con 14 imperdibili ed entusiasmanti concerti all’Arena di Verona, dal 25 aprile all’11 maggio.



Un altro straordinario concerto, sul palco della residenza sabauda del Comune di Nichelino, che arricchisce il cartellone di un festival sempre più al centro della musica grazie al mix straordinario fra una location unica come il Parco della Palazzina e l’organizzazione di Reverse Agency. Stupinigi Sonic Park, con la capienza al 100% in uno spazio ricchissimo di suggestioni, testimonia finalmente il ritorno dei grandi live nell’estate piemontese.



Zucchero, che sarà anche ospite di Eric Clapton allo show evento del 29 maggio al Waldbühne di Berlino, insieme a una band d’eccezione porterà in scena uno spettacolo ricco di grandi e intense emozioni presentando al pubblico i brani del suo ultimo lavoro discografico “DISCOVER” e i suoi più grandi successi.

Ad accompagnare Zucchero sul palco la super band internazionale composta da: Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns) e Oma Jali (backing vocals).



È attualmente in radio il singolo “Fiore di maggio”, grandissimo successo di Fabio Concato che Zucchero ha deciso di reinterpretare e inserire nel suo ultimo disco “Discover” (Polydor/Universal Music). Composto da interpretazioni totalmente inedite e mai pubblicate, “Discover” è un album in cui Zucchero ha spogliato e rivestito, nel suo stile, iconiche canzoni del panorama musicale italiano e internazionale, unendo le sue due anime musicali: la migliore tradizione melodica italiana e le più profonde radici afroamericane.

Importanti nel disco le collaborazioni con BONO in “Canta la Vita” (versione italiana con il testo a firma di Zucchero della canzone di Bono “Let your love be known”), con ELISA in “Luce (Tramonti a nord est)”, canzone del 2001 scritta insieme all’artista, e con MAHMOOD in “Natural blues”, versione di Moby del brano “Trouble so hard” di Vera Hall. Intenso ed emozionante è il brano “Ho visto Nina volare”, con il cameo “virtuale” di Fabrizio De André.