Weekend nero per i treni in Piemonte: sciopero di 24 ore. Salvini: "Intervengo se non rispettano fasce di garanzia"

Per i treni Regionali in Piemonte e nelle regioni limitrofe potranno verificarsi cancellazioni o variazioni. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Si profila un weekend problematico per chi viaggia in treno per lo sciopero di 24 ore delle Ferrovie. In Piemonte la segreteria regionale Piemonte e Valle D’Aosta dell’Organizzazione sindacale Orsa ha proclamato uno mobilitazione dalle 3 di domenica 24 alle 2 di lunedì 25 novembre .

E tornando sullo stop ai treni, Salvini ha aggiunto: "È altrettanto sacro il diritto al lavoro di tutti gli altri italiani che non scioperano. Se non rispettano le fasce di garanzia, se non rispettano quello che enti terzi chiedono, interverrò direttamente con limitazioni ed orari, ed in caso precettazioni. Non puoi lasciare a piedi milioni di persone".