25 aprile, dalle 10 cerimonia al Monumentale per ricordare le vittime del nazismo

Domani, lunedì 25 Aprile, nel settantasettesimo anniversario della Liberazione dalla dittatura nazifascista, la Città di Torino, medaglia d’oro al valore per la Resistenza, ricorda le vittime con una cerimonia al cimitero Monumentale alle 10.



Il corteo con le Autorità civili e militari e i rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e della Resistenza partirà dal piazzale interno all’ingresso principale (Piazzale Carlo Tancredi Falletti di Barolo già corso Novara,135) e farà sosta nei luoghi più significativi. Verranno omaggiati: il Cippo Ex Deportati (foto) e quello Ex Internati, il Campo della Gloria in cui sono sepolti i resti di 1126 partigiani di cui oltre 900 furono recuperati dall’ex compagno partigiano Nicola Grosa il quale in seguito si ammalò di “cadaverina”, il Cippo dei Caduti dei Reparti Regolari delle Forze Armate, il Sacrario alle Vittime civili di Guerra con i nomi dei 2045 torinesi morti riportati nel monumento di Mario Oreglia mentre la scultura di Franco Garelli raccoglie nella croce le tante schegge di ferro delle bombe cadute su Torino. Ultima sosta infine, al Campo Israelitico, davanti alla lapide con i nomi dei 424 ebrei torinesi deportati e mai più tornati.