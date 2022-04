Disturbi del sonno, come e perché è necessario risolverli quanto prima

I disturbi del sonno sono sempre più frequenti tra gli italiani. Uno su quattro, infatti, ne soffre. A dirlo sono gli studi dell’AIMS e nella giornata mondiale del sonno che si è celebrata il 18 marzo scorso, lo ha ricordato anche Francesco Citoni, CEO e Co-founder di VitaVi, la startup italiana dedicata alla produzione e alla vendita, soprattutto online tramite il sito www.vitavi.it, di integratori alimentari, naturali ed efficienti, caratterizzati da ingredienti ad alta biodisponibilità.

Proprio lo studio sui disturbi del sonno e del malessere che ne deriva ha portato la sua azienda a trovare una soluzione mirata ed efficace per risolvere queste problematiche specifiche. Quando non si dorme bene tutta la quotidianità è compromessa: stress, cattivo umore, nervosismo fino ad arrivare a problematiche più serie che possono insorgere andando ad intaccare non solo le funzioni cognitive ma anche il fisico con disturbi cardiaci e del diabete.

Per rispondere a tutto questo VitaVi ha lavorato intensamente per creare “un integratore efficace, con i principi attivi a più elevato assorbimento, che contiene solo ingredienti mirati a risolvere queste specifiche problematiche” ha spiegato Citoni.

Si tratta di V/Dream, integratore specifico per il sonno, realizzato a partire dalla melatonina di origine naturale che, insieme ad altri ingredienti specifici, tutti di origine naturale, è in grado di velocizzare i tempi di addormentamento e favorire un riposo migliore. Affianco alla melatonina trovano posto il triptofano, aminoacido che si occupa di regolare il ciclo sonno-veglia e precursore di serotonina e melatonina, il magnesio che insieme alla vitamina B6 si occupa di velocizzare i tempi di addormentamento e di favorire il sonno anche grazie ad altri due elementi naturali e super efficienti come ashwagandha ed eschscholzia californica.

Tutti questi macronutrienti non fanno altro che agire in modo positivo sull’organismo migliorando la qualità del sonno, riducendo così i disturbi, soprattutto diurni che affliggono chi non riesce a riposare bene.

Durante la notte, infatti, la cosa fondamentale è la qualità del sonno e non le ore in sé per sé durante le quali si dorme. Lo ha spiegato anche Arrigo Cicero, Professore di Scienze Tecniche Dietetiche Applicate presso l’Università di Bologna e Coordinatore del Comitato Scientifico di VitaVi. “Il riposo notturno deve essere continuativo e non disturbato, per concedere al corpo di ripristinare le funzioni corporee e le fisiologiche prestazioni cognitive per affrontare la quotidianità”.