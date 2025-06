Cavalieri del Lavoro: tra i 25 nuovi nominati, Mattarella sceglie anche la torinese Anna Beatrice Ferrino

C'è anche una torinese tra i 25 imprenditori italiani cui il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito oggi l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro. SI tratta di Anna Beatrice Ferrino, amministratrice delegata di Ferrino, azienda nell'impermeabilizzazione di tessuti con sede a San Mauro Torinese.

I nuovi insigniti rappresentano l’eccellenza italiana nei settori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’attività creditizia e assicurativa, e si sono contraddistinti per l’impegno costante nella promozione della sostenibilità, dell’innovazione, della buona governance e della responsabilità sociale.



Azienda di famiglia

Anna Beatrice Ferrino, 63 anni, è amministratore delegato di Ferrino, azienda di famiglia nata nel 1870 per l’impermeabilizzazione di tessuti e oggi attiva nella produzione di attrezzature per alpinismo, escursionismo e outdoor, di abbigliamento tecnico e di equipaggiamenti per la protezione civile e militare. Nel 2008 ha ampliato la produzione alle racchette da sci con l’acquisizione del marchio Baldas e nel 2013 ha lanciato RockSlave, una nuova linea di abbigliamento per l'arrampicata. La progettazione e la prototipia sono svolte internamente nella sede di San Mauro Torinese. È presente all’estero con un export del 36%. Occupa circa 60 dipendenti.

L’onorificenza di Cavaliere del Lavoro

Istituita nel 1901, l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro viene conferita ogni anno in occasione della Festa della Repubblica a imprenditori italiani che si sono distinti nei cinque settori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’attività creditizia e assicurativa.

I requisiti necessari per essere insigniti dell’onorificenza sono l’aver operato nel proprio settore in via continuativa e per almeno vent’anni con autonoma responsabilità, e l’aver contribuito in modo rilevante, attraverso lo sviluppo d’impresa, alla crescita economica e sociale e all’innovazione. Particolare attenzione è posta ai valori che sono alla base dell’onorificenza: la specchiata condotta morale e civile, nel rispetto dei principi etici e della sostenibilità sociale ambientale e di buona governance.

Considerando le nuove nomine, i Cavalieri del Lavoro sono attualmente 615.