Sicuri al volante? "Merito" della Rc auto che compie 50 anni e si racconta proprio a Torino

Il convegno, spiega il presidente dello Sna Claudio Demozzi, rappresenta “un’occasione importante per affrontare temi di grande attualità come il multipreventivatore Ivass, affinché non si trasformi nell’ennesimo gravame burocratico a carico degli agenti di assicurazione. Sono certo – ha aggiunto Demozzi – che i relatori riserveranno inoltre particolare attenzione anche alla necessità di riformare la procedura liquidativa dell’indennizzo diretto che a sedici anni dalla sua introduzione dimostra tutti i propri limiti e alla nuova figura dell’arbitro assicurativo pensata per risolvere le controversie tra clienti e compagnie”.