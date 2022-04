Come arrestare la caduta dei capelli: i nostri consigli

I capelli sono una parte fondamentale del nostro corpo, sono molto importanti dal punto di vista estetico in quanto sono la cornice del nostro viso ed è quindi buona pratica, per la stragrande maggioranza delle persone, prendersene cura per avere una chioma folta e sana.

La perdita di capelli è un problema che riguarda sia uomini che donne di qualsiasi età e in certi periodi dell’anno o di particolare stress si può accentuare fastidiosamente. Ci sono molti consigli che possono essere presi in considerazione per prevenire la caduta dei capelli o per renderli più forti e sani.

Cause

Le cause che portano alla caduta dei capelli possono essere varie, per avere una diagnosi specifica occorre andare da uno specialista. La cosa importante da sapere è che i capelli sono vivi, quindi hanno un ciclo vitale che, una volta ultimato, porta alla caduta del capello morto per essere sostituito.

Una causa fisiologica della perdita di capelli può essere sicuramente ritrovata nel cambio di stagione, infatti per tutti in primavera ed autunno si verifica una maggiore caduta e questo è legato al bioritmo del nostro fisico che segue quello della natura, si può paragonare il ciclo a quello delle foglie. La perdita di capelli in questi momenti dell’anno, quindi, non deve destare preoccupazioni.

Quando però si trova un elevato numero di capelli nella spazzola, nel box doccia dopo essersi lavati e sul cuscino dopo la nottata allora questi possono essere dei segnali che potrebbero esserci dei piccoli problemi ormonali, di uno stile di vita non molto sano con eccessi di fumo e alcool, carenza di vitamine e problemi legati alla sfera psicosomatica.

In alcuni casi specifici la caduta del capello può essere legata anche a cure mediche che si stanno seguendo e farmaci che si stanno assumendo. Anche l’uso di tinte può essere un aggravante contro la caduta dei capelli soprattutto se si utilizzano prodotti particolarmente chimici e aggressivi e prodotti non di qualità. Nei casi più eclatanti di uomini totalmente senza capelli si tratta di una vera e propria calvizie.

Rimedi naturali



I metodi naturali per prevenire la caduta dei capelli sono innumerevoli. Uno dei primi da utilizzare è l'assunzione di probiotici naturali che aiutano la crescita di batteri buoni riequilibrando la flora intestinale.

Con questo prodotto il capello diventa più forte e spesso, il bulbo si ingrandisce, aumentano i capelli in ricrescita, si riduce la caduta. L’Aloe Vera è un ingrediente alleato contro la caduta dei capelli, contiene molti sali minerali, vitamine e ha tantissime proprietà antiossidanti e purificanti.

Può essere assunta sia da bere, che da mangiare in pastiglie, ma anche come impacco direttamente sulla zona. La caduta del capello non deve essere vissuta in maniera negativa, innanzitutto perché concentrandosi sul problema non si farà altro che peggiorarlo e creare ulteriore stress, in secondo luogo perché seguendo pochi utili e semplici consigli si può migliorare drasticamente la situazione.

Bisogna inoltre pensare che ogni cambiamento provoca all’inizio un po’ di destabilizzazione ma è importante prendere consapevolezza del proprio corpo e accettarsi in qualunque modo per vivere serenamente.