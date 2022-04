Pianezza, ora le dimissioni di Signoriello sono effettive: il Comune verso il commissariamento

Adesso sono effettive. Passati i 20 giorni dal loro annuncio (lo scorso 7 aprile), le dimissioni da sindaco di Alpignano di Roberto Signoriello sono una realtà. E la città alle porte di Torino deve guardare al futuro. Un futuro che fa inevitabilmente rima con commissariamento.



"Ho atteso il decorrere dei venti giorni, previsti per legge per poterle eventualmente ritirare, per dire chiaramente che Insieme per Pianezza è un gruppo composto da anime competenti e appassionate e che come in ogni grande famiglia politica, strutturata come la nostra, è normale, soprattutto dopo un cambio di guida, che nascano delle incomprensioni, anche forti - commenta La consigliera regionale della Lega Sara Zambaia, presidente uscente del Consiglio comunale di Pianezza -. Ma la politica è fatta di confronto, di dialogo, oltre che di responsabilità per le scelte che si effettuano. Dialogo che, probabilmente, non c’è stato pienamente".

La Zambaia non vuole entrare nel merito della decisione assunta da Signoriello, ma sottolinea che "focalizzarsi sulle motivazioni che hanno portato il Sindaco a dimettersi non solo non sarebbe saggio, ma aumenterebbe la tensione di questi giorni: la vita e la politica ci insegnano che la verità è sempre nel mezzo. Per questo, in tal senso, possiamo solo guardare al domani, auspicando che il periodo di commissariamento che ci attende servirà anche per ripartire più uniti e più forti di prima e per riuscire ad individuare chi avrà le caratteristiche necessarie per traghettare il nostro gruppo verso un futuro e ritrovato entusiasmo".

"Auguro a Roberto Signoriello un sereno ritorno alla sua carriera lavorativa: l’idea che, per via delle sue dimissioni, Pianezza sarà retta per diversi mesi da un Commissario prefettizio, con conseguente scioglimento del Consiglio comunale e della Giunta comunale, è un colpo al cuore difficile da accettare e da condividere - conclude la Zambaia - ma se questa è la sua scelta definitiva non si può che accettarla, ringraziandolo per essersi messo a disposizione e al servizio della cittadinanza".