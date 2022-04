Docce calde per i senzatetto o chi è in difficoltà: riaprono i Bagni Municipali di via Bianzé

Dopo quattro mesi di stop, riaprono i Bagni Municipali di via Bianzé. Da oggi la struttura di Borgo Campidoglio riprende con regolarità il servizio, destinato in prevalenza ai senza fissa dimora e alle persone in difficoltà economica. Al civico 28 - nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 12:30 alle 18:00 e il mattina dalle 8:30 alle 15:00 - sono infatti disponibili docce e asciugamani per tutti coloro che non hanno una casa o non hanno la possibilità di farsi un bagno caldo.