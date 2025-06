Pace in Medio Oriente: esposta la bandiera palestinese al Comune di Chivasso

Dopo l’adesione alla campagna “Cinquantamila sudari per Gaza”, una nuova iniziativa è stata adottata dall’amministrazione comunale di Chivasso per sensibilizzare sul conflitto in Medio Oriente.

Sul balcone della sede istituzionale del Comune è stata esposta la bandiera palestinese per chiedere la fine dell'offensiva israeliana nella Striscia di Gaza. L’argomento sarà affrontato nella prossima seduta del Consiglio comunale. Alcuni cittadini chivassesi hanno intanto scritto al sindaco Claudio Castello stigmatizzando la posizione dell’Italia relativamente alla fornitura di armi ad Israele.

Da parte sua, il primo cittadino di Chivasso ha sottoscritto l’appello dell’associazione umanitaria Emergency rivolto al Governo Italiano per attivare subito un impegno diplomatico per il cessate il fuoco, per chiedere formalmente al governo di Israele di permettere l’ingresso nella Striscia degli aiuti umanitari e per la sospensione del trattato di associazione tra Unione europea e Israele, come già 17 Paesi hanno fatto per le continue violazioni dei diritti umani.