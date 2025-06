Gli Alfieri della Repubblica della 'Parini' ricevuti in Circoscrizione

Premiati oggi dalla Città di Torino gli alunni della 5ª B della scuola elementare Parini, nel cuore del quartiere Aurora, già insigniti nelle scorse settimane del titolo di "Alfieri della Repubblica" dal Presidente Sergio Mattarella. Il riconoscimento ufficiale è avvenuto nella Sala del Consiglio della Circoscrizione 7, dove studenti e insegnanti sono stati accolti dalle istituzioni cittadine.

I ragazzi hanno ricevuto la targa per il loro straordinario gesto di solidarietà: imparare a “parlare con gli occhi” per comunicare con un compagno in difficoltà, un'iniziativa che incarna lo spirito del tema scelto quest'anno per il premio, «Nuove vie per la solidarietà». A rendere possibile la comunicazione, anche l’intervento dell’Asl che ha fornito gratuitamente un puntatore ottico, strumento fondamentale per il piccolo alunno.

Alla cerimonia sono intervenuti l’assessora alle Politiche educative Carlotta Salerno e il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri, che hanno elogiato il valore dell’iniziativa, definendola “un esempio concreto di inclusione e attenzione all’altro che dà senso profondo alla parola scuola”.