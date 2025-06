Beinasco, pronta a partire la lunga stagione dei centri estivi

Sta per suonare l'ultima campanella dell'anno scolastico e in molte città si prepara a partire la lunga stagione dei centri estivi. Non fa eccezione Beinasco e in questi giorni stanno arrivando via mail i voucher per oltre 550 famiglie.

"Aiuto per le famiglie e i ragazzi"

"Uno dei primi progetti che abbiamo affrontato come nuova amministrazione è stata proprio la creazione di un nuovo modello per i centri estivi", ha spiegato il sindaco Daniel Cannati. "Crediamo che sia cruciale sostenere concretamente le famiglie e allo stesso tempo fornire ai nostri bambini e ragazzi opportunità ricche per crescere, imparare e stare insieme".

6 centri estivi attivi sul territorio

E' stato approntato un modello che permettesse a più operatori di offrire ai beinaschesi i loro centri, garantendo libertà totale di scelta alle famiglie, erogando direttamente a loro i contributi. Quest’anno sono 6 i centri estivi sul territorio, con un ricchissimo programma di attività sportive e non solo.