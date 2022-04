Claudio Larocca nuovo Presidente dei Giovani Consulenti del Lavoro di Torino

Si è tenuta il presso Talent Garden – Fondazione Agnelli, l’Assemblea elettiva per il triennio 2022/2025 dell’Associazione Giovani Consulenti del Lavoro di Torino.

Hanno partecipato il Segretario Nazionale Cno Giovanni Marcantonio, la Presidente dell’Ordine di Torino Luisella Fassino, il Presidente dell’Associazione Nazionali Giovani Consulenti del Lavoro Fabrizio Bontempo, la Presidente uscente dell’AGCDL Torino Claudia Viale ed il Presidente Ancl Gianluca Bongiovanni.

L’assemblea ha eletto come membri del Direttivo che guiderà l’Associazione nel prossimo triennio, undici giovani colleghi con una rilevante componente femminile. Il Consiglio Direttivo, in coda all’Assemblea, si è riunito definendo le cariche interne: Claudio Larocca Presidente, Elena Ughetto Vicepresidente, Giorgia Sanmartino Tesoriere, Enrico Fornello Segretario, i consiglieri sono Giulia Aramu, Maria Grazia Bottiglieri, Gabriella Maria Bufo, Roberta Cavuoti, Tiziana Ciccarone, Gianni Lava e Denise Maniscalco.

Il nuovo Presidente ha dichiarato che gli impegni prioritari per l’Associazione nei prossimi tre anni saranno l'orientamento alla professione e il supporto ai giovani Consulenti del Lavoro e ai Praticanti perché, formati, possano appassionarsi alla professione e contribuire a un futuro costruttivo e proficuo dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.