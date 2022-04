Attualità |

Basket, la sfida tra Reale Mutua e Tramec Cento ribattezzata 'Avis Game'

Da domenica 1° maggio ufficiale la nuova partnership tra la società gialloblù e AVIS, Associazione Volontari Italiani del Sangue

La partita di domenica 1° maggio tra Reale Mutua Basket Torino e Tramec Cento - Pala Gianni Asti, ore 18 - avrà una importanza particolare, perché oltre ad essere l’ultima partita della stagione regolare prima dei playoff, presenterà la nuova partnership tra la società gialloblù e AVIS, Associazione Volontari Italiani del Sangue. L’evento partita, rinominato per l’occasione “AVIS Game”, sarà completamente dedicato alla nuova collaborazione: all’interno del Pala Gianni Asti saranno illustrate le attività di AVIS attraverso banchetti informativi, contributi video e l’intervento dei volontari.

Avis è la più grande organizzazione di volontariato del sangue italiana che, grazie ai suoi associati, riesce a garantire circa l’80% del fabbisogno nazionale di sangue. Nel complesso, AVIS può contare su oltre 1.300.000 soci, che ogni anno contribuiscono alla raccolta di oltre 2.000.000 di unità di sangue e suoi derivati. A Torino AVIS è presente con oltre 25.000 donatori, posizionandosi tra le maggiori sedi italiane.

