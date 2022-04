Come arredare una parete con il camino a bioetanolo? I consigli dell'interior designer

Il camino a bioetanolo è una scelta ecologica, moderna, funzionale e stilisticamente molto scenografica. Si tratta di un prodotto innovativo, economico, sicuro e adatto ad ogni ambiente perché non c'è bisogno della canna fumaria. Inoltre è facile da installare, scalda bene e ti regala l'atmosfera che hai sempre sognato e, se ti va, puoi sistemarlo non solo indoor ma anche all'esterno di casa. Scopri qui come arredare una parete con il caminetto bioetanolo grazie ai consigli dell'interior designer Eleonora Tredici.

Il camino bioetanolo incorniciato come un quadro

I camini a bioetanolo possono essere inseriti nei contesti stilistici e architettonici più disparati, anche diametralmente opposti. A fare la differenza è proprio il mood dell'intera stanza e soprattutto quello della paraste nella quale li alloggerai. Grazie alla grande versatilità, praticità, alle forme slim e alla sicurezza d'utilizzo, il camino a bioetanolo sta bene anche in camera da letto, ad esempio in una stanza dal gusto classico o Liberty.

Ti basterà inserirlo in una cornice tipicamente da quadro, magari decorata finemente o trattata con nuance a contrasto con la parete, l'effetto finale sarà raffinatissimo. Lo stesso lo puoi fare in living o in ambienti molto contemporanei, basterà utilizzare cornici semplici, essenziali, magari declinate o trattate con finish simil-cemento o in resina. C'è anche chi propende per le finiture in acciaio o ad effetto corten, cioè arrugginito: un'idea vincente in dimore arredate con lo stile industry. Il camino bioetanolo incorniciato è capace di caratterizzare non solo la stanza ma l'inetra parete, evita quindi di inserire quadri o altro. Questo permetterà di definire il mood anche di pareti piccole e magari trascurate.

Il camino a bioetanolo all'interno del vecchio camino

Quante volte ti sei chiesto come utilizzare la nicchia vuota del vecchio camino chiuso? Ecco, con i caminetti bioetanolo potrai:

ottimizzare lo spazio;

godere di un riscaldamento pratico e sicuro quando vuoi ed economico;

arredare con classe e unicità qualsiasi angolo di casa e con lo stile che vuoi;

avere la stessa atmosfera che solo il camino vero può darti ma con notevoli vantaggi e senza sporcare, senza odore di fuliggine e fumo.

Il caminetto a bioetanolo (https://www.maisonfire.com) potrai inserirlo quindi nel varco del vecchio camino chiuso, non serve molto spazio, anzi. Tieni conto che oggi ci sono camini ecologici a bioetanolo praticamente per ogni esigenza di spazio e anche personalizzabili, ideali anche per i tuoi spazi ambienti più ridotti. Utilizzando il prodotto nel camino potrai poi arredare la parte superiore come vorrai, ad esempio utilizza foto di famiglia con cornici pendant con il contesto per stile e colore. In questo caso il camino a bioetanolo sarà più discreto e meno protagonista e la parete potrà accogliere stampe, quadri e altro, anche tappezzerie molto ipnotiche.

Il camino a bioetanolo che si fonde con la parete

Proprio grazie alle trame e ai colori delle carte da parati potrai arredare una parete con il camino a bioetanolo in maniera unica. Scegli una parete nevralgica all'interno della stanza, per esempio quella di fronte al divano o al letto e decorala con la tappezzeria più adatta. Il caminetto a bioetanolo potrà inserirsi in modo discreto, magari grazie alla sua cornice pendant, oppure posizionandolo all'interno di una nicchia apposita nella parete. Non solo, ci sono strutture portanti che lo fanno diventare come una mensola riscaldante, in questo caso utilizza altre mensole a parete similari per creare una trama esclusiva e dinamica.

Il camino con bioetanolo enfatizzerà il mood della carta da parati scelta e allo stesso tempo l'atmosfera della stanza sarà più calda, accogliente, moderna o più classica a seconda del tuo gusto. L'interior designer suggerisce anche, per i più estrosi, di inserire il caminetto bioetanolo in una credenza o in mobile che verrà decorato con tappezzeria, a contrasto con la parete.