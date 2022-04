Torino accoglie Zero Gravity: alle Officine-S il tempio dei salti, del freestyle e del divertimento [FOTO e VIDEO]

Un salto mortale e luci stroboscopiche, musica ad accompagnare salti nella gomma piuma o schiacciate da cestisti Nba. Ha inaugurato da poco meno di due settimane, eppure Zero Gravity ha già conquistato Torino e i torinesi.Dopo il successo delle aperture di Milano e Roma, in cui si registra ogni giorno il tutto esaurito, la palestra di tappeti elastici più grande d'Italia sembra già esser diventata un punto di riferimento per bambini, famiglie e atleti. Il tempio del divertimento, tra scivoli, trampolini, gonfiabili e attrazioni, ha inaugurato il 15 aprile all'interno delle Officine S, negli ex spazi industriali SNOS di corso Mortara 24 appena riqualificati e trasformati nella “piazza lineare” più lunga d'Europa."Siamo felici di essere arrivati anche qui a Torino" afferma entusiasta Michele Poffe, fondatore zero Gravity. "Siamo entrati nel bellissimo progetto di Officine-S, non un comune centro commerciale ma un Entertainment Centre". La struttura, di 3.900 metri quadri, è pensata per ospitare bambini, famiglie e atleti di alto livello. Tre le aree principali: l'area Academy, l'area Master e quella "baby"."L'area Academy - racconta Poffe - è dedicata a un pubblico di bimbi e famiglie. Si tratta di divertimento, attività ludiche con attrezzature innovative: lo slam dunk, il ninja Warrior, il Dodge ball, gonfiabile e percorsi avventura".Grande attenzione viene poi riservata ai genitori: "Abbiamo realizzato un'area soppalcata di 600 mq, con quattro sale per feste di compleanno" afferma Carlo Bafaro, socio Zero Gravity. Divani comodi e spazi ampi permettono agli accompagnatori di guardare i ragazzi divertirsi, con una visione a 360° su tutta l'attività. "Sotto l'area soppalcata abbiamo allestito spogliatoi, bagni, servizi, bar, reception e la zona per il personale. E' poi presente un'infermeria, allocata in un posto strategico: ci teniamo alla sicurezza" conclude Bafaro, ricordando la gratuità degli armadietti e del parcheggio.Chi si concentra a descrivere le opportunità per bimbi più piccoli e atleti è invece Francesco Pisani, socio Zero Gravity: "L'area master, con 600 mq di superficie, è dedicata ad atleti di altissimo livello. Qui si trova una corsia facilitante con uscita in gomma piuma, quattro tappeti olimpionici e un supertramp: siamo gli unici in Italia ad averlo".Lo spazio vede la pedana per la ginnastica, di 14 metri per 12: "E' quella utilizzata per la ginnastica artistica e la usiamo per le discipline acrobatiche: acrobatica, parkour e freestyle. Abbiamo la possibilità di utilizzare tavole per lo sci e lo snowboard freestyle".Per i più piccoli, invece, è presente l'area baby, dove i bambini di 3 e 4 anni possono divertirsi grazie a sei tappeti elastici e una vasca in gomma piuma, tatami e percorsi ad hoc. Poco distante il playground, per bambini dai 3 ai 12 anni, con scivoli, un campo da calcetto e vari percorsi con giochi e percorsi a ostacoli. "Vi invitiamo a venire a trovarci".

Informazione e Contatti:

Sito Ufficiale: https://www.zero-gravity.it/

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/ZeroGravityItalia/

Pagina Instagram: https://www.instagram.com/zero_gravity_it/

Indirizzo: corso Mortara 24, Torino

Numero di telefono: 0112164029