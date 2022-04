All'Eurovision Village Michelle David & True Tones, Nazari e Bluebeaters: taglio del nastro con Lidia Maksymowicz, sopravvissuta al lager

Ad inaugurare il villaggio della musica Lidia Maksymowicz , attivista e scrittrice sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Una giornata di passaggio tra l’Eurovision 2021 e l’edizione 2022, dove si saluterà Rotterdam con Michelle David & the True Tones . Sul palco anche Dutch Nazari , cresciuto nella scena rap e hip hop della provincia di Padova, che si esibisce con Federico Cimini.

I Queen of Saba, Stato Sociale e Bluebeaters

L'8 maggio, giornata dedicata al mondo LGBTQ+* si esibiranno i Queen of Saba, Stato Sociale feat Bluebeaters. Il giorno successivo per la "Giornata dell’Europa per la pace" il Village ospiterà la scrittrice ucraina Yaryna Grusha Possamai e il rapper Slava.