Beinasco guarda già all'estate: Alex Britti protagonista del Summer Festival

Le belle giornate di questi ultimi giorni fanno avvicinare a grandi passi l'estate e a Beinasco si sta iniziando a lavorare ad un evento che nel corso degli anni è diventato un classico per Torino e dintorni: il Beinasco Summer Festival nel tempo si è affermato come uno degli appuntamenti più attesi e quest'anno avrà un grande protagonista: Alex Britti.

Protagonista di tante notti di mezza estate

"Un grande nome della musica italiana! Ma soprattutto un momento per fare festa e un’opportunità per tutti di vivere un evento musicale di altissimo livello", ha spiegato il sindaco Daniel Cannati. "Siamo felici - e un po’ emozionati - di annunciarvi che quest’anno sul palco di piazza Dolci salirà un chitarrista fuori dal comune e autore di brani che parlano d’amore e di libertà, di sogni e di realtà, colonne sonore delle nostre notti di mezza estate come Alex Britti".

Appuntamento il 21 luglio in piazza Dolci

L'appuntamento è per il 21 luglio per vivere insieme - parafrasando il ritornello di una sua famosa canzone - una festa che dura solo una volta (o per tutta la vita).