"Concert1": il liceo Einstein ospita un evento per la sicurezza, a scuola e sul lavoro

Concerto per la sicurezza a scuola e sul lavoro per il liceo Einstein

Il Primo Maggio 2022, giorno della festa del lavoratori, il collettivo studentesco del Liceo Albert Einstein di Torino, in collaborazione con l’associazione ACMOS, organizza il “Concert1”: un’esibizione di 5 band emergenti, 2 solisti, una performance teatrale, una di danza e la lettura di una poesia, da parte degli studenti che frequentano il Liceo stesso. Alla realizzazione dell’evento ha dato un contributo fondamentale anche il collettivo Vernice Fresca in Barriera, un’associazione culturale di giovani artisti impegnati nell’uso dell’arte come mezzo di coinvolgimento sociale del territorio.

L’iniziativa si terrà in via Pacini 28, all’interno del cortile della scuola, a partire dalle ore 17:30, con gli interventi introduttivi di Antonio Boccuzzi, unico superstite dell’incidente della ThyssenKrupp; Gabriella Semeraro, CGIL Piemonte; Francesco Lo Grasso, UIL Piemonte; Carlotta Salerno, assessora all’istruzione del Comune di Torino; Davide Mattiello, consulente della Commissione Parlamentare Antimafia; Malik Adnan Sher, Associazione Pakistan Piemonte e i volontari e le volontarie della Caritas di Saluzzo (CN). Un’alternanza di voci competenti per affrontare a tutto tondo il tema dei diritti dei lavoratori: dalla gig economy, alla difficile situazione in cui si trovano i braccianti sfruttati nelle campagne di tutta Italia. Chiuderanno la scaletta gli speaker della radio ufficiale del concerto, Voicebookradio, nata nel Liceo J.F. Kennedy di Roma nel 2014, nell’ambito di un progetto di Alternanza Scuola Lavoro.