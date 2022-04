Auto resta bloccata tra le sbarre del passaggio a livello: circolazione in tilt attorno alla stazione di Nichelino

Circolazione in tilt in via Torino, nei pressi della stazione di Nichelino: nella mattina di oggi, venerdì 29 aprile, si è registrato un nuovo caso di auto rimasta bloccata tra le sbarre del passaggio a livello.

Un film già visto: chi è in coda non si rassegna a dover restare in coda e prova ad infilarsi in tutti i modi, anche quando arriva la segnalazione che le barriere stanno per abbassarsi. Risultato: il mezzo resta incastrato, obbligando all'intervento la Polizia locale e creando code e rallentamenti ulteriori in un tratto già trafficato di suo.

L'uomo al volante questa mattina ha provato a giustificarsi con gli agenti dicendo che il passaggio a livello si sarebbe chiuso all'improvviso, ma questo non gli è bastato per evitare la multa, oltre ad una inevitabile reprimenda.