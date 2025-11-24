Inclusione e partecipazione giovanile: Nichelino ottiene 80 mila euro dalla Regione

Un 'premio' di 80 mila euro per aver favorito iniziative per la partecipazione, l'inclusione e il protagonismo giovanile. Così la Regione ha deciso di finanziare al 100% le iniziative portate avanti dal Comune di Nichelino per aiutare le nuove generazioni: gli 80mila euro rientrano nel bando “Piemonte per i giovani” che ha visto stanziare oltre 3 milioni di euro per 70 progetti.

"Continueremo a investire sul protagonismo giovanile"

Evidente la soddisfazione dell'assessore Fiodor Verzola: "Si tratta di una cifra importante, che ci permetterà di avviare nuove progettualità, di rafforzare quelle già esistenti e di continuare a costruire strumenti concreti per promuovere il protagonismo giovanile. Un traguardo raggiunto con la consapevolezza che per affrontare problemi complessi non servono scorciatoie ma occorrono soluzioni ancor più complesse, perché non dobbiamo dimenticare che il nostro impegno è rivolto alla crescita positiva dei rappresentanti e delle rappresentanti del nostro futuro".

Per questo, Verzola si è detto "grato, orgoglioso e fiero del percorso che stiamo portando avanti insieme, nel solo e supremo interesse della nostra meravigliosa comunità nichelinese".