Ucraina e caro energia: le imprese piemontesi segnano il passo. Soltanto l'edilizia cresce ancora (grazie ai bonus)

Le incertezze costano care al tessuto imprenditoriale piemontese. Non solo in termini di bollette e costi energetici, ma proprio per quanto riguarda la sopravvivenza delle aziende. Lo dicono i dati Unioncamere per i primi 3 mesi del 2022, che registrano 141 presenze in meno rispetto a un anno prima: il totale delle aperture è di 7774 imprese, con 8.021 cessazioni. Il saldo è risultato negativo per 873 unità, portando il totale a 427.023 realtà imprenditoriali operative.