Covid, la risalita dopo il recente calo: 23 nuovi ingressi in ospedale

Se gli ultimi giorni avevano visto una flessione del Covid, in Piemonte i ricoveri in ospedale tornano per la prima volta a crescere. L'ultimo segno "più" sul bollettino si era registrato martedì' 26 aprile mentre oggi, giorno in cui viene mandato in soffitta il Green Pass, sono 22 i ricoveri ordinari in più rispetto a ieri e uno in più in terapia intensiva.