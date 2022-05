Conto alla rovescia per il via dell'Euro Christian Music Festival. Israele canta un inno alla fede ebraica e cristiana

Conto alla rovescia per il via dell'Euro Christian Music Festival

La prima edizione dell'Euro Christian Music, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Venaria Reale, si terrà l'11 e il 13 maggio nel Teatro Gospel House a Venaria, che dispone di oltre 500 posti ed è situato di fronte al nuovo Allianz Stadium Juventus.

Parteciperanno al Festival anche la Russia e l'Ucraina, che, per scelta del Direttore artistico Fabrizio Venturi, non saranno in gara in segno di disapprovazione nei confronti della guerra, che ha già creato una competizione fratricida tra le due nazioni. Pertanto, le due artiste che rappresentano la Russia e l'Ucraina, il 13 maggio, saranno presenti solo in veste di ospiti, non in gara, sul palco del Teatro Gospel House, sul quale si esibiranno insieme per diffondere, a livello mondiale, un messaggio di speranza a favore della pace tra le loro rispettive nazioni, attanagliate da una guerra disastrosa.

Israele sarà in gara con Nothingless, prete cristiano, di nazionalità italiana, che vive a Gerusalemme da 13 anni, che si esibirà in coppia con la cantante israeliana Nitsan, di fede ebraica, i quali canteranno, in lingua israeliana, “Greater love", che è un inno ad un solo Dio, seppur diverse sono le loro religioni, cristiana ed ebraica. L' intento è dimostrare che le due religioni sono unite dallo stesso inno all'amore, alla pace e alla speranza.

Ed ecco realizzarsi quel passo avanti verso il dialogo, aspirazione profonda di Papa Francesco, il quale ha sottoscritto il "Documento sulla Fratellanza Umana per la Pace e la Convivenza Comune“con il Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al -Tayyib, ad Abu Dadhi, che sancisce il dialogo tra le tre religioni monoteiste.

Di seguito i nomi degli artisti e delle canzoni in gara:

Olanda - Artista: BlackRockStar (Rivelino Ridges) Brano: You give me reason

Argentina - Artista: Mikaela Sabrina Brano: Poesia

Sud Africa - Artista: SaulCity Brano: Silence

Brasile - Artista: Fra Vinicius (vincitore Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022) Brano: Vale la pena (in portoghese)

Svizzera - Artista: Melissa Lischer Brano: Always after you

Inghilterra - Artista: Josephine Eaton Brano: Free

Repubblica Democratica del Congo - Artista: Don Alfred Imonda Iloko Brano: Uniti si può (cantata in congolese)

Israele - Artista: Nothingless & Nitsan (duo) Brano: Greater love

Italia - Artista: Shoek & Stella Sorrentino (duo) Brano: Mi arrendo Ti arrendi

Repubblica di Mauritius - Artista: Brian Galchoolah Brano: The crack

Svezia - Artista: Daali Brano: When the stars begins to fall