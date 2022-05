Settimo Torinese, tutto esaurito e grande spettacolo per James Senese [FOTO]

Grande successo di pubblico, emozione ed entusiasmo per James Senese a Settimo Torinese, negli spazi della Suoneria. L'artista napoletano, già collaboratore di altri grandi musicisti partenopei (al secolo, Gaetano Senese), è tornato sul palco con il suo spettacolo "James is back".



Un sound inconfondibile, con il sassofono a fare la parte del protagonista, ma non solo. Applausi ed entusiasmo dal pubblico, a testimonianza della voglia che c'è - da parte della gente - di tornare a gustarsi spettacoli e appuntamenti dal vivo dopo le restrizioni del recente passato.