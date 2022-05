Volpiano, sgravi sulla Tari alle attività economiche per la crisi Covid

Il Consiglio comunale di Volpiano, nella seduta di giovedì 28 aprile, nel recepire le modifiche alla tassa sui rifiuti legate ai più recenti adeguamenti normativi, ha disposto alcuni sgravi sulla Tari per le utenze non domestiche interessate da misure di contrasto all’epidemia Covid-19. In particolare, per le attività nelle quali l’accesso è stato consentito a titolari di green pass rafforzato è stato disposto uno sgravio del 50 per cento della tariffa dovuta nel 2022, mentre per quelle dove è stato richiesto il green pass base la riduzione è del 30 per cento; per usufruire di tali agevolazioni, erogate alla quarta rata della tariffa, è necessario presentare domanda entro il 30 settembre 2022.

L’assemblea ha inoltre approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2021. Nell’illustrazione il sindaco Giovanni Panichelli ha sottolineato come il periodo in questione sia sta stato ancora fortemente caratterizzato dall'emergenza sanitaria: «Il Comune - ha detto - è riuscito a far fronte alla gestione dei servizi nonostante le difficoltà e le maggiori spese legate alla pandemia, e ringrazio gli uffici comunali e le realtà del territorio per il loro impegno, e tutti i volpianesi per la grande solidarietà dimostrata». Per quanto attiene alle cifre, il bilancio 2021 dell'ente ha destinato 2 milioni di euro per le politiche sociali, 1,4 milioni di euro per l’istruzione, 800mila euro per la mobilità e 321mila euro per lo sviluppo economico.