Basket, la Reale Mutua chiude la fase ad orologio con una sconfitta: Ravenna prima avversaria playoff

Al Pala Gianni Asti Cento esce vincente. Il sesto posto finale porterà Torino ad affrontare Ravenna al primo turno della post season

Basket, la Reale Mutua chiude la fase ad orologio con una sconfitta (foto di Piergiorgio Mariconti)

Si chiude con una sconfitta la fase ad orologio della Reale Mutua Basket Torino, che al Pala Gianni Asti cedono il passo a Cento. Il sesto posto finale nella stagione regolare porterà Torino ad affrontare Ravenna al primo turno dei playoff. CRONACA La Reale Mutua parte forte nel primo quarto trascinata dal duo Scott-Davis. Gli ospiti si fanno vedere dopo 5’, pareggiando i conti con Tomassini e Gasparin (12-12), ma è ancora Torino a controllare il gioco con Pagani, Alibegovic e Davis che fissano il parziale dei primi 10’ sul 22-15. Cento subito aggressiva in avvio di secondo quarto e accorcia fino al -2 (22-20), la Reale Mutua non sta a guardare e con i viaggi in lunetta di Davis e Toscano ristabilisce il vantaggio (28-20) costringendo coach Mecacci in time out. Usciti dal minuto di sospensione i biancorosso insistono e spinti dalle triple di James risalgono fino al -3 (34-31) a 3’ dalla fine del primo tempo. La Reale Mutua prova ad arginare il ritorno degli emiliani, ma al riposo il tabellone luminoso recita 38-37. Al rientro in campo continua il buon momento degli ospiti che con Tomassini e James ribaltano il risultando, mettendo il naso avanti a metà del terzo quarto (46-50). La reazione di Torino non tarda ad arrivare: apre Trey Davis, segue la tripla di De Vico e chiudono capitan Alibegovic e Devon Scott per il +7 (62-55) che chiude il terzo quarto di gioco. Torino sblocca l’ultima frazione di gioco dopo 3’ con il canestro di Toscano, ma è Cento a provare la fuga, con i canestri di Ranuzzi e Tomassini che valgono il +3 (66-70). La Reale Mutua si lancia all’inseguimento trovando il pari con Scott e Davis (72-72), ma nonostante gli sforzi dei gialloblù la spizzata di Ranuzzi allo scadere regala la vittoria agli ospiti. Finale 74-76. Reale Mutua Basket Torino - Tramec Cento 74-76 (22-15, 16-22; 24-18, 12-21)

Torino: Davis 16, Toscano 4, De Vico 10, Alibegovic 9, Scott 29, Landi NE, Canistro NE, Pirani, Pagani 6, Oboe, Stella NE.

Cento: Barnes 5, Gasparin 13, Tomassini 18, Ranuzzi 7, James 19, Berti 2, Zilli 9, Moreno 3, Dellosto, Guastamacchia NE.

redazione

