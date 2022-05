Incidente sulla tangenziale, all'altezza di corso Francia: traffico in tilt

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, martedì 3 maggio, sulla tangenziale di Torino, tra Rivoli e corso Francia, in direzione Milano.

Due i veicoli coinvolti, con una Fiat 600 che si è ribaltata su un fianco, prima di essere rimessa in asse. La persona al volante è stata poi portata in codice giallo all'ospedale San Luigi di Orbassano per ulteriori accertamenti.

Inevitabili le conseguenze sulla circolazione, con traffico congestionato soprattutto in direzione nord.