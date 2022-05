Gavazza (Lega): "L'Erbaluce di Caluso è un prodotto di eccellenza che valorizza il territorio"

“L’Erbaluce e il suo passito parlano di un Canavese che innova e rinnova, dando prestigio ai prodotti locali. Per generazioni di piemontesi il vino delle nostre terre ha segnato le feste, i momenti speciali, quelli in cui si apriva la bottiglia buona di Erbaluce, un prodotto di eccellenza che valorizza il territorio. Ora è il momento di far innamorare di questo nettare il mondo – ha commentato il consigliere regionale chivassese Gianluca Gavazza – La visita con l’assessore Protopapa alla Cantina Produttori Erbaluce di Caluso è stata interessante e l’incontro con il Consiglio e i Soci davvero proficuo”.