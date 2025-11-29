 / Viabilità e trasporti

Garcea (Forza Italia): “Stop ai monopattini in sharing: Torino non può più tollerare caos e pericoli"

L'esempio da seguire, secondo l'esponente azzurro, è quello di Parigi, Madrid, Praga e Firenze

Un monopattino dopo un incidente

Il Vicecapogruppo di Forza Italia, Domenico Garcea, ha presentato una mozione che chiede la sospensione del servizio di monopattini elettrici in sharing a Torino, seguendo l’esempio di città come Parigi, Madrid, Praga e Firenze.

Garcea denuncia una situazione ormai insostenibile: incidenti frequenti, parcheggi selvaggi, mezzi abbandonati ovunque e continui rischi per pedoni, anziani e persone fragili. “La città è diventata un percorso a ostacoli — afferma — e non possiamo continuare a ignorare un problema evidente".

Con il nuovo Codice della Strada, che impone casco obbligatorio, assicurazione e identificazione del mezzo, secondo Garcea è impossibile garantire controlli efficaci nei servizi in sharing. "Se non è possibile far rispettare la legge, il servizio deve essere sospeso. La sicurezza non è negoziabile".

Garcea invita l’Amministrazione a intervenire con decisione, puntando su forme di mobilità sostenibile più sicure e controllabili, come il bike sharing, e promuovendo una maggiore educazione alla sicurezza stradale. "Torino deve scegliere la tutela dei cittadini — conclude — non il caos su due ruote".

