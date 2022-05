Quando passerà il Giro d'Italia 2022 da Torino e chi sono i favoriti dai siti scommesse

Il Giro d’Italia 2022 avrà inizio il 6 Maggio prossimo e si presenterà come un’edizione speciale trattandosi della 105esima. Con partenza fissata a Budapest ed arrivo nella meravigliosa Arena di Verona, farà tappa anche a Torino. Ma chi sono i favoriti per la vittoria dell’ambita maglia rosa dai siti di scommesse online?

Quando si svolgerà il Giro d’Italia 2022

La 105esima edizione della competizione avrà inizio il 6 Maggio 2022 da Budapest per poi concludersi il 29 Maggio con arrivo previsto presso l’Arena di Verona. I ciclisti avranno 24 giorni per percorrere le 21 tappe: 21 giorni di gara e 3 di riposo. I bookmakers AAMS già hanno iniziato a proporre le loro quote per il Giro d’Italia 2022 lasciando presagire chi siano i favoriti per questa particolare edizione.

Dove si terrà il Giro d’Italia 2022: le tappe

Il Giro d’Italia 2022 partirà fuori dai confini italiani. La prima tappa è fissata a Budapest, seguono ulteriori due tappe in territorio ungherese per poi volare direttamente in Sicilia. Qui ci sarà la prima prova del nove: l’Etna. Percorso difficile che rivelerà quali sono davvero i papabili vincitori di questa edizione.

Sono 21 le tappe totali della competizione che dai meravigliosi paesaggi siculi risale per la Campania toccando Napoli e Procida per poi passare in Abruzzo. Il percorso sale anche fino in Piemonte dove raggiungerà Torino il 21 Maggio, alla 14esima tappa, per poi concludere con Rivarolo Canavese e Cogne prima dell’ultimo giorno di riposo.

Tappe come quella di Blockhaus e Salò-Aprica potranno determinare i reali favoriti confermando o ribaltando completamente i pronostici dei siti scommesse online.

I favoriti del Giro d’Italia 2022 dai siti scommesse online

Ed ecco l’argomento che più entusiasma gli appassionati delle scommesse ciclismo: i pronostici Giro d’Italia 2022. Difficile immaginare sin da ora quali potrebbero essere i papabili vincitori dell’ambita maglia rosa, soprattutto considerando i grandi assenti quali Pidcock, Viviani e Geoghegan Hart. L’insicurezza traspare anche dalle quote dei bookmakers AAMS che attenderanno indubbiamente la partenza a Budapest per rivelare il reale favorito per l’edizione. Non mancano però alcuni nomi che si fanno notare più degli altri nella schiera dei favoriti del Giro d’Italia 2022. Ecco quali sono.

Richard Carapaz

Indubbiamente è l’ecuadoriano Richard Carapaz il favorito vincitore Giro d’Italia 2022. Già trionfante nell’edizione del 2019, tenterà di replicare il traguardo anche quest’anno spinto dal suo team Ineos Grenadiers. Ha conquistato un ottimo terzo posto al Tour de France dello scorso anno ma c’è da sottolineare come nel 2022 abbia corso poco. Tuttavia c’è un aspetto che lo rende uno dei maggiori favori dei siti scommesse online: il percorso pieno di montagne. Le tappe sono difficili, montagnose, ostiche, percorso che più di tutti si addice a Carapaz.

Joao Almeida

Il portoghese è nella pole position dei potenziali vincitori e favoriti del Giro d’Italia 2022. Dalla sua certamente ha la giovane età e tanta voglia di fare. Arrivato sesto nella classifica generale del 2021 e quarto l’anno precedente, Joao Almeida potrebbe finalmente essere maturato abbastanza per puntare a qualcosa di più: magari un primo posto. Il percorso si rivelerà indubbiamente difficile per lui, ma a spalleggiarlo c’è un team attrezzato e ben fornito.

Simon Yates

Un altro grande favorito per i vincitori Giro d’Italia 2022 è l’inglese Simon Yates. Reduce da una vittoria importante della Vuelta nel 2018, l’anno scorso si è classificato terzo nella competizione italiana lasciando presagire come il suo potenziale potrebbe portarlo su un gradino del podio finale. Si è preparato per la competizione partecipando alla Vuelta Asturias dove ha esordito con il botto arrivando primo alla prima tappa del giro. Chissà che non replichi anche a maggio in Italia.

Gli italiani

Sfortunatamente, almeno per il momento, non figurano gli italiani tra i maggiori favoriti del Giro d’Italia 2022 dai bookmakers online. Mancheranno l’italiano Damiano Caruso, secondo arrivato nel 2021, il quale ha deciso di conservare le sue energie per il Tour de France. A fronte di una rosa di nomi poco ampia sicuramente è Giulio Ciccone, uno degli italiani nelle quali si ripongono le speranze tricolori. Sarà la sua occasione per dimostrare che non sa vincere solo tappe, ma anche un’intera competizione. L’abruzzese ha nel suo palmares due tappe vinte al Giro, una del 2016 e una del 2019, chissà che questa non sia la sua volta decisiva.

Altro nome importante della schiera dei favoriti (ma non troppo) del Giro d’Italia 2022 è sicuramente Vincenzo Nibali. Con quote che si aggirano intorno a 41.00, i siti di scommesse online lo inseriscono più nella lista degli underdogs che dei papabili vincitori. Colpa forse anche dell’età che potrebbe frenarlo, soprattutto se davanti si ritroverà giovani come Almeida e Carapaz. Vincitore due volte del Giro d’Italia, potrebbe rivelarsi sorprendente, mosso da una grinta che caratterizza l’animo sportivo italiano e da una voglia di dimostrare che i risultati si possono ottenere sempre.

Insomma, difficile dire con certezza quali siano i favoriti del Giro d’Italia 2022. Per dei pronostici realistici bisognerà attendere le tappe rivelatorie della competizione, in particolar modo la Salò-Aprica. Ciò che è certo, però, è che gli appassionati di scommesse sportive online e di ciclismo avranno un grande spettacolo a cui assistere il prossimo maggio.