Più aree cani a Collegno, accolta all’unanimità la mozione della Lega

Durante lo scorso Consiglio Comunale di Collegno è stata votata all’unanimità la mozione presentata dalla Lega Salvini Piemonte sulla questione delle aree cani.

Soddisfatto il Commissario cittadino e Consigliere Comunale Giovanni Parisi: “La mozione impegna il Sindaco e l’Assessore competente a pianificare aree cani nei quartieri collegnesi ancora sprovvisti. E’ dunque un documento che ha pensato in primis a quelle zone di Collegno dove non sono ancora presenti aree cani ma, allo stesso tempo, si è richiesto di valutare anche l’ampliamento dell’area cani di Borgata Paradiso. Una buona notizia per i nostri amici a quattro zampe presenti in città!”.