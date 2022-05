Exclusive Brands Torino, le aziende di alta gamma cambiano vertice: Trombetta (Costadoro) nuovo presidente

Cambio della guardia, alla guida di Exclusive Brands Torino, la prima rete di aziende di alta gamma Made in Italy, questa mattina ha eletto come nuovo presidente Giulio Trombetta (Costadoro), al termine del mandato di Paolo Pininfarina. Come vicepresidenti sono stati scelti Edoardo Cavagnino (Gelati Pepino 1884) e Alessandra Girardi (Vanni Occhiali).

La Rete, nata nel 2011 da un'intuizione dell'allora presidente degli industriali torinesi, Licia Mattioli, è promossa dall’Unione Industriali Torino e raccoglie oggi 24 imprese di diversi settori, che spaziano dal tessile, alla tecnologia, dalle strutture ricettive all’alta gioielleria, dall’enogastronomia all’estetica, alla moda. L’obiettivo è creare sinergie per promuovere e valorizzare i brand su mercati esteri, individuando nuove strategie commerciali e opportunità, consolidando il successo internazionale attraverso la condivisione di esperienze.





“Sono onorato ed entusiasta per questo incarico, che assumo con grande senso di responsabilità - ha detto Trombetta -. Ringrazio i colleghi che mi hanno scelto come loro rappresentante: oggi inizia una nuova avventura, all’insegna della massima collaborazione. Sono grato ai Past President Licia Mattioli e Paolo Pininfarina, che hanno svolto un lavoro eccellente e mi lasciano un’eredità importante, che accolgo con orgoglio e consapevolezza. In questo particolare momento congiunturale, la rete deve porsi obiettivi ambiziosi: l’eccellenza delle nostre aziende emerge non solo dai prodotti di ciascuno, ma anche dall’attenzione al territorio e alle persone. Con i miei Vicepresidenti e con il nuovo Organo Comune ci impegneremo per raggiungere nuovi mercati, coinvolgere i giovani, gli studenti e tutta la comunità. Lo faremo, anche grazie al valore aggiunto dato dallo stare insieme: imparare gli uni dagli altri, continuando a migliorare”.