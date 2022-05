Salone del Mobile di Milano, dal 6 maggio si acquistano i biglietti

Le porte si aprono già, per il Salone del Mobile.Milano 2022: almeno quelle virtuali. Venerdì 6 maggio, infatti, è il giorno in cui si apre la prevendita dei biglietti sul sito salonemilano.it. Ci sarà un mese di tempo per una tariffa speciale. Questo perché saranno in prevendita a prezzo ridotto fino alle 23.59 del 6 giugno. A partire dal primo giorno di manifestazione sarà, invece, in vigore la tariffa intera.

L'ingresso a Rho è a pagamento, la registrazione obbligatoria. I visitatori possono registrarsi e acquistare i biglietti di ingresso esclusivamente on-line. Per ogni categoria di visitatore è a disposizione una procedura dedicata per l’acquisto dei biglietti di ingresso che permette di organizzare al meglio la scoperta del Salone.

La manifestazione è aperta agli operatori da martedì 7 giugno fino a venerdì 10: possono entrare distributori e rivenditori, esportatori e importatori, facility manager, general contractor. Particolari procedure di acquisto sono attive per agenzie viaggio e gruppi di operatori e per studenti (sia per visite organizzate che per visite di singoli).

Per il pubblico, l'ingresso è a pagamento con registrazione obbligatoria. I biglietti sono validi solo per l’ingresso sabato 11 e domenica 12 giugno, dalle 9.30 alle 18.30. In caso di dubbi sulla categoria di appartenenza (pubblico o operatori di settore appunto) si può scrivere QUI indicando il campo di attività. I biglietti di ingresso sono personali e non cedibili. Al momento dell'ordine è necessario indicare il giorno della visita. Successivamente all'ordine, il giorno può essere modificato nell’area riservata, dalla pagina "Riepilogo ordini’"