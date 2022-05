Eurovision si specchia nelle vetrine di Torino: le foto dei grandi della musica in mostra nei negozi

Nella settimana di Eurovision, Torino mette in vetrina Rita Pavone, ma anche Mina, Domenico Modugno e altri grandi protagonisti della musica italiana e straniera. Da Gianni Morandi a Massimo Ranieri. È l'iniziativa ribattezzata "Torino Music 2022" e che vede coinvolta Ascom Torino insieme a Comune, Camera di Commercio e Turismo Torino. Gli artisti saranno presenti in fotografia, grazie all'archivio sconfinato di Le Roi, lo storico locale musicale cittadino.

Un momento di gioia dopo due anni di sofferenza

"Questo periodo a Torino viene visto e vissuto con gioia, come una grande occasione dopo due anni di sacrifici - dice Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Torino e provincia - e ci restituisce una città viva e allegra". "Abbiamo voluto dare il nostro contributo insieme alla Camera di Commercio - prosegue - anche per curare quelle vetrine con serrande abbassate che sono una ferita per la città. Ci sono interi tratti, interi isolati senza un'attività. Senza vita e senza accoglienza".

"La vicinanza con Ascom e i commercianti ci permette di porre le basi per iniziative di promozione del settore commerciale - aggiunge Paolo Chiavarino, assessore comunale al commercio - soprattutto due anni che hanno messo in ginocchio il comparto. E anche lo strumento del distretto del commercio sarà utile e prezioso per ridare slancio".

Una memoria storica "Abbiamo voluto mettere in rete le piccole aziende e le realtà locali. Compreso un presidio musicale storico come Le Roi, locale che nei decenni ha ospitato i più grandi cantanti italiani e internazionali e ne conserva la testimonianza in un grande archivio di fotografie".