Croce Rossa, anche Settimo Torinese ha festeggiato gli sforzi e la generosità dei suoi "angeli" [FOTO]

Mezzi, uomini, unità cinofile, stand e dimostrazioni. Ma anche corsi di formazione e gruppo giovani. Tutto questo è stata la giornata di domenica 8 maggio a Settimo Torinese per la Croce Rossa, che celebrava la sua Giornata Nazionale a livello mondiale. Una presenza fondamentale, in tempi di normalità, ma che diventa ancora più importante quando - come il passato recente dimostra - si devono affrontare sfide come la pandemia da Covid.



"Oggi è il compleanno della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa - dice la presidente settimese, Marina Losco - e ogni anno andiamo in piazza per farci vedere, farci conoscere e far capire cosa facciamo. Perché noi ci siamo sempre, quando c'è bisogno".



"Abbiamo dato dimostrazione anche di come ci si comporta in caso di conflitto armato - continua - per dare un'idea di cosa facciamo in un momento così difficile come quella dell'Ucraina".