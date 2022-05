Lo spazio ex Pesa diventa la nuova casa della Salute di Grugliasco. Il consigliere con delega alla promozione della salute Gianni Serafino Sanfilippo racconta perché è importante che vi siano dei luoghi dedicati e del personale specializzato in tutte le comunità che si occupano di promozione della salute.

Promuovere la salute e il benessere, prevenire le malattie e ridurre le disuguaglianze sanitarie richiedono servizi universali e di qualità. La pandemia ha evidenziato che le persone con malattie croniche preesistenti (spesso associate a contesti socio-economici inferiori) avevano maggiori probabilità di subire gravi conseguenze per la salute o morire di Covid. Molte di queste malattie croniche sono prevenibili attraverso servizi di promozione della salute.

La promozione della salute è il processo che consente alle persone di aumentare il controllo e di migliorare la propria salute. Rappresenta un processo sociale e politico completo, che include azioni per migliorare le competenze e la capacità degli individui di aumentare il controllo sui determinanti della salute e azioni volte a cambiare le condizioni sociali, ambientali ed economiche per affrontare il loro impatto sulla salute pubblica e individuale.

Quello della promozione della salute è un importante contributo a livello comunale, regionale e nazionale per plasmare politiche, azioni e servizi che affrontano le disuguaglianze sociali e sanitarie attraverso l'azione sui determinanti sociali della salute. Il determinanti sociali della salute sono le condizioni in cui le persone nascono, crescono, lavorano, vivono e invecchiano e l'insieme più ampio di forze e sistemi che modellano le condizioni della vita quotidiana. Queste forze e sistemi includono politiche e sistemi economici, programmi di sviluppo, norme sociali, politiche sociali e sistemi politici.

Per "ricostruire meglio" dopo la pandemia è importante adottare misure di ampia portata per migliorare la salute generale della popolazione all'interno di una "politica pubblica sana" o di una "salute in tutte le politiche".

Ciò metterebbe in primo piano l'impatto sulla salute di ciascun settore e garantirebbe l'adozione di misure per ridurre al minimo gli effetti negativi e promuovere benefici per la salute positivi per tutti.

Le azioni sui determinanti sociali della salute sono cruciali se vogliamo migliorare la salute e il benessere per tutti nelle nostre società.

Pensare che due terzi delle morti premature di persone sotto i 75 anni erano evitabili attraverso efficaci interventi di sanità pubblica e prevenzione primaria, interventi sanitari tempestivi ed efficaci per prevenire le malattie cardiache e polmonari e l'ictus (cause della maggior parte delle morti prematura), aiuta a comprendere quanto e importante avere una la promozione della salute all’interno delle nostre comunità.

Tutti i sistemi sanitari e sociali devono adoperarsi per creare nuovi modi di rispondere ai bisogni in modo sostenibile. Sicuramente una strategia è investire sulla promozione alla salute e la prevenzione come possibilità di miglioramento delle cure. Migliorare la salute e il benessere di una comunità e affrontare le disuguaglianze di salute sono tra le sfide più importanti che tutti insieme dobbiamo affrontare.

La sfida che le amministrazioni e le ASL devono affrontare è il divario tra i bisogni delle persone e gli effettivi bilanci che vengono mobilitati per le infrastrutture sociali (cioè servizi sociali, istruzione, servizi sanitari e alloggi), che sono determinanti sociali chiave della salute di una comunità.

È chiaro che le attuali politiche e pratiche di investimento sono spesso insostenibili e comportano costi umani, sociali, economici e ambientali elevati.

Il sindaco Roberto Montà ha ricordato, durante la cerimonia avvenuta il 4 marzo in occasione dell’inaugurazione della Casa della salute di via Tiziano Lanza, che la possibilità di arrivare a questo risultato è frutto anche della determinazione del consigliere Sanfilippo che, insieme all’amministrazione, ha lavorato per 4 anni questo progetto che da oggi possiamo definire portato a buon fine per la gioia dei grugliaschesi.