A Torino arriva anche il gusto di gelato per Eurovision Song Contest

" Noi costruiamo un gusto - ha spiegato il titolare Leonardo La Porta - per gli eventi, dandogli non solo un nome ma anche una storia ".

A Torino l'Eurovision Song Contest finisce anche nel cono e nella coppetta. La gelateria Miretti ha infatti ideato per la kermesse internazionale il gelato "Euroskin" .

Gianduja e pangiallo romano

Chi in questi giorni dovesse capitare nello storico locale di corso Matteotti potrà assaggiare "Euroskin": il gusto unisce il tradizionale gianduja piemontese, al pangiallo romano. Quest'ultimo è un dolce tipico romano, le cui origini risalgono addirittura all'epoca imperiale, quando veniva offerto in segno di buon auspicio. Questo dolce veniva preparato e consumato durante il solstizio d'inverno e veniva realizzato per favorire il ritorno del sole.