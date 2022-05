Club Silencio per Eurovision: due notti di musica e cultura alla Gam e a Palazzo Reale

Club Silencio torna ad animare le serate torinesi con un doppio appuntamento di musica, intrattenimento e cultura in occasione dell'Eurovision Song Contest.

Si parte con "Una notte alla GAM + World Press Exhibition 2022" mercoledì 11 maggio e si prosegue due sere dopo con "Una notte a Palazzo Reale" venerdì13 maggio.

Mercoledì 11 maggio Club Silencio apre le porte della GAM in occasione della prestigiosa World Press Photo 2022, la mostra di fotogiornalismo e fotografia documentaria più nota al mondo, in anteprima nazionale a Torino. Sarà inoltre possibile visitare “Il primato dell’Opera”, la collezione permanente della GAM dedicata agli artisti del Novecento, allestita al secondo piano della Galleria. Qui, alcune guide di Club Silencio saranno presenti in alcune delle sale per degli approfondimenti sulle opere. L’ evento si svolgerà dalle 19 a mezzanotte, dove nel cortile della Galleria saranno presenti il cocktail bar Martini, il food corner di Rock Burger, il sottofondo musicale di Hòtel Blangetti (Xanax Party) e i quiz culturali a cura di Culturit Torino.

Una notte a Palazzo Reale sarà una serata nella splendida cornice di Palazzo Reale e dei Giardini Reali, venerdì 13 maggio 2022. L’ evento si svolgerà dalle 19 a mezzanotte nei Giardini, dove è in programma il sottofondo musicale a cura di Enea Pascal (Ivreatronic), Francesco Skip, Sick Advisor e la performance del pianista Pietro Carta. Non mancherà il food corner a cura di Mollica, Kitchen Street Bistrot e Jango Bistrot e il cocktail bar Martini. Durante tutta la serata saranno accessibili, per visita, i principali spazi dei Musei Reali, tra cui: il primo piano del Palazzo, la Galleria Sabauda, la Cappella della Sindone, il Museo d’Antichità, la Galleria Archeologica e il Teatro Romano.

Per info: https://to.clubsilencio.it/palazzo-reale/?src=cs; https://to.clubsilencio.it/gam/?src=cs