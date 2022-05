Consiglio regionale, Davide Nicco eletto Presidente commissione Cultura, Sport e Scuola

Il consigliere regionale Davide Nicco è stato eletto stamane Presidente della Commissione Cultura, Sport e Scuola del Consiglio regionale del Piemonte. L’elezione è avvenuta con il sostegno della maggioranza nell’ambito del rinnovo di metà legislatura dei presidenti e vicepresidenti delle Commissioni consiliari. La commissione (tecnicamente la sesta) ha deleghe su Cultura e spettacolo; beni culturali; musei e biblioteche; istruzione ed edilizia scolastica; università, ricerca; politiche dei giovani; sport e tempo libero; cooperazione e solidarietà; minoranze linguistiche. La prima riunione della Commissione Cultura con la nuova presidenza di Davide Nicco avrà luogo mercoledì 11 maggio alle ore 16.

Il commento del neo-presidente Nicco: "Sono particolarmente grato al presidente del Gruppo Consiliare Paolo Bongioanni e al coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Fabrizio Comba, che hanno proposto e sostenuto la mia candidatura. È un incarico importante e prestigioso perché raccoglie materie strategiche come cultura, sport, giovani, scuola, cooperazione: ambiti fondamentali per assicurare al Piemonte un modello di sviluppo che riequilibri centri e periferie, raccordi le generazioni fra loro e rilanci nel dopo pandemia la capacità di progettare e realizzare in modo condiviso e coraggioso".

La Commissione Consiliare permanente è infatti la sede nella quale vengono esaminati e discussi i provvedimenti principali, destinati ad assumere veste di legge regionale o comunque di arrivare all’esame dell’Aula di Palazzo Lascaris. "In questo incarico, che mi riempie di onore e di orgoglio – conclude Nicco - conto di portare tutta la sensibilità ed esperienza di amministratore locale nell’attenzione per i territori e nella valorizzazione del confronto e del dialogo come metodo per scrivere i migliori provvedimenti per tutti i cittadini piemontesi".