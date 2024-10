Attraversamento “fantasma” in corso Verona: ci sono le strisce pedonali, ma manca il passaggio

Tra gli sforzi maggiori che stanno compiendo le grandi città per rendere gli spazi urbani a misura di cittadino, c'è sicuramente quello che riguarda la revisione della circolazione stradale nell'ottica di favorire la sicurezza dei pedoni e più in generale di chi sceglie la mobilità attiva per spostarsi.

Attraversamento fantasma

In corso Verona, nel cuore di borgo Rossini a Torino, c'è però una situazione singolare che resta tuttora irrisolta: uno dei due attraversamenti all'angolo con via Foggia, infatti, può essere definito “fantasma”. Tutto questo perché, nonostante la presenza delle strisce pedonali, manca il passaggio per consentire a chi è a piedi di raggiungerle; oltre all'assenza degli scivoli, come si può evincere dalle immagini, a ostacolare l'accesso ci sono un'aiuola in erba e alcuni archetti portabici.

Una strada rivoluzionata

Una dimenticanza? Forse, ma sicuramente si tratta di un'autentica eccezione in una strada fiore all'occhiello della viabilità e già molto verde, recentemente rivoluzionata attraverso il ricollocamento dei parcheggi e la realizzazione di due piste ciclabili.