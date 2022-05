Assicurazione auto online: 4 dritte per scegliere la migliore

Al giorno d’oggi le assicurazioni auto online stanno letteralmente spopolando ed il motivo è piuttosto semplice: a fronte di servizi pressoché identici, sono decisamente più vantaggiose e consentono di risparmiare in modo significativo. Questo accade per il semplice fatto che le compagnie assicurative online devono sostenere delle spese di gestione inferiori, non avendo delle sedi fisiche. Questa dunque non è un’opzione meno affidabile e vale la pena prenderla in considerazione.

Come trovare però la migliore assicurazione auto online? Ecco 4 consigli per non sbagliare e non correre rischi.

#1 Scegliere una compagnia affidabile

Per evitare di incappare in truffe o in brutte sorprese, conviene sempre scegliere un’assicurazione online che sia famosa ed affidabile. Così facendo si è certi di non correre alcun tipo di rischio, perché purtroppo al giorno d’oggi bisogna ancora prestare attenzione nel momento in cui si sottoscrive un contratto online. Alcune compagnie assicurative che si trovano in rete propongono magari dei prezzi particolarmente convenienti ma si rivelano del tutto inaffidabili, se non addirittura truffaldine. Meglio dunque non correre rischi ed affidarsi alle società famose e conosciute.

#2 Confrontare le offerte online

Per trovare la migliore assicurazione online è possibile utilizzare un comparatore, che permette di confrontare le offerte delle varie compagnie in modo completamente gratuito. Si tratta di uno strumento sicuramente molto utile, che però bisogna saper utilizzare nel modo corretto. È infatti facile sbagliare, perché verrebbe da scegliere la soluzione più economica ma i fattori da tenere in considerazione sono numerosi: massimali, franchigie, garanzie accessorie incluse nel pacchetto a via dicendo.

#3 Controllare massimali e franchigie

Come abbiamo appena accennato, controllare i massimali e le franchigie previste dalla compagnia è fondamentale per trovare la migliore assicurazione auto online. Nel primo caso, si tratta della somma massima che viene rimborsata: oltre tale importo, bisogna sostenere le spese in autonomia dunque più alti sono i massimali e migliore è la propria copertura. Nel caso invece delle franchigie, queste indicano la somma che rimane in capo all’assicurato, il che significa che la compagnia risarcisce solamente qualora si superasse l’importo indicato. Meglio dunque controllare che le franchigie non siano troppo alte, altrimenti la convenienza dell’assicurazione viene meno.

#4 Calcolare il preventivo online

Infine, per trovare la migliore assicurazione online, la più vantaggiosa ma anche quella più adatta alle proprie esigenze nello specifico, conviene sempre calcolare un preventivo. Lo si può fare direttamente online anche senza targa, Zurich Connect ad esempio offre questa possibilità. Vale sempre la pena perdere 5 minuti di tempo per avere una stima precisa dei costi che si dovranno sostenere. Quando infatti si confrontano le offerte con i comparatori, spesso e volentieri si visualizzano i prezzi della RCA ma se poi si desidera aggiungere qualche garanzia extra il premio naturalmente sale. Alcune coperture accessorie sono caldamente raccomandate: quella che tutela contro gli infortuni del conducente ad esempio, così come la furto incendio sono decisamente utili. Meglio dunque calcolare il preventivo dopo aver incluso nel pacchetto tutte le garanzie, in modo da avere il quadro completo dei costi.