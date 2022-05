L'assessore Ricca chiede alla Giunta regionale la soppressione del casello di Beinasco

L’assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte Fabrizio Ricca ha chiesto quest’oggi al governatore Alberto Cirio di attivare la Giunta per chiedere la soppressione del casello di Beinasco sulla tangenziale di Torino.

"Il mantenimento di questa barriera continua a rappresentare una criticità irrisolta per l’intera viabilità della cintura sud di Torino. Senza la sua soppressione, si continuerà ad assistere a un crescente aumento del traffico veicolare, in particolar modo quello rappresentato dai mezzi pesanti, oltre che delle concentrazioni di inquinanti. La condanna di un intero territorio che a più riprese ha già richiesto un intervento in questa direzione e non può più aspettare: bisogna intervenire subito estirpando il problema alla radice", ha dichiarato Ricca.