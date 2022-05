All'ippodromo di Vinovo torna il Premio Moda, spettacolo in pista e fuori

Per gli amanti della cabala il numero giusto da giocare il 15 maggio all'Ippodromo di Vinovo sarà il 5. L'evento clou della domenica dedicata al trotto sarà infatti la quinta edizione del 'Premio Moda', organizzato e presentato da una specialista, oltre che grande amica dell'Ippodromo, come Elia Tarantino.

Cinque le edizioni, cinque anche gli stilisti che presenteranno le loro creazioni: L'Immagine Moda Boutique di Balangero, Ell Ros Boutique di corso Monte Cucco a Torino, Valentina Pesce Atelier di Nizza Monferrato, Accessori La Curaca by Celeste Moreno e Bijoux Zsiska Italia by Silvia Nervo.

Sulla passerella allestita all'aperto, nel parterre accanto alla pista, sfileranno diverse indossatrici che presenteranno al pubblico le nuove creazioni. Un evento imperdibile che si inserisce in un programma ricco: il trotto, i gonfiabili dedicati ai bambini e alle famiglie, il 'battesimo' della puledrina mascotte dell'Ippodromo con la scelta del nome ufficiale tra quelli proposti nelle scorse settimane, l'Hippo-Trattoria aperta fin da pranzo. E per il pubblico, ingresso come al solito gratuito.

In pista, spettacolo e agonismo garantiti. Due le corse dedicate alla categoria dei Gentlemen, in particolare il Premio Bradford, un doppio km che è valido come 1^ prova di selezione per la partecipazione al Campionato Italiano Amazzoni e Gentleman. La corsa più importante e ricca del pomeriggio, il Premio Moda per anziani sul miglio vedrà invece al via otto soggetti. Fra i pretendenti al successo troviamo Barolo Roc, allievo di Filippo Rocca, sfidato da Zef che avrà sul suo sulky Flavio Martinelli e Versus All. Ma anche Barbarigo, portacolori di Sebastiano Ciraso che ne sarà anche il driver e Attrazione, allieva di Marco Smorgon, sono in grande condizione al pari di Arnold Cup, alfiere di Cosimo Cangelosi.

Il via delle otto corse alle 14.40.