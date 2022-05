Trasporto auto con bisarca: come scegliere il servizio più affidabile

Possono essere più disparati i motivi per cui si ha la necessità di dover trasportare una vettura tra due luoghi che sono posti a notevole distanza. In questi casi, è fondamentale affidarsi a degli specifici automezzi, che rappresentano una soluzione perfetta per soddisfare tale esigenza in totale sicurezza.

Stiamo facendo riferimento alle bisarche: conosciute anche con il soprannome di “cicogne”, si tratta di autocarri che presentano una lunghezza impressionante, pari a oltre venti metri. La struttura del trasporto auto con bisarca si caratterizza per comprendere due piani sovrapposti ed è stata sviluppata appositamente per trasportare delle vetture. Queste potranno essere caricate su tali livelli solamente mediante delle rampe meccanizzate. In base alla direttiva dell’Unione Europea a riguardo di tale tematica, il carico massimo di una bisarca è pari a 40 tonnellate.

Quali sono i criteri da considerare

La spedizione di una vettura tramite il servizio di trasporto con bisarca è senz’altro la soluzione migliore e più sicura per la salvaguardia della vettura stessa. Ci sono diverse variabili che si devono prendere in considerazione nel momento in cui si ha la necessità di contattare una ditta specializzata che offre questo tipo di servizio.

In primo luogo, la distanza. Infatti, organizzare un trasporto tra due città particolarmente vicine sarà meno complicato e anche meno costoso in confronto al caso in cui la spedizione dovesse riguardare due città molto distanti.

Un altro fattore da considerare è il modello dell’auto e, di conseguenza, le sue dimensioni. È facile intuire come spedire un suv avrà un costo maggiore, all’incirca la maggiorazione si aggira intorno ai 30-100 euro, rispetto allo spostamento di una citycar. Nel caso in cui si avesse la necessità di spedire un furgone piuttosto che un camper è necessario mettere in conto un investimento ancora più alto.

Tutto cambia anche in base alla destinazione. Ad esempio, le spedizioni che rimangono entro i confini italiani spesso e volentieri hanno un costo più basso rispetto al caso in cui la consegna dovesse avvenire in un Paese estero. Giusto per fare un esempio, se entro i confini nazionali i prezzi variano da 150 a 1000 euro, ecco che in caso di invio all’estero i costi vanno da 250 fino a 5000 euro. In caso di invio verso uno Stato al di fuori dell’Unione Europea, nell’investimento complessivo è ben tener conto anche dei dazi doganali.

Altri elementi che incidono sulla spesa da sostenere

Ci sono ancora altri aspetti che possono condizionare, aggravandola, l’investimento complessivo per il trasporto con bisarca. Ad esempio, l’urgenza con cui si deve portare a termine tale operazione chiaramente non fa altro che incrementare la somma da investire. In caso di date flessibili, è chiaro che si può ottenere un notevole risparmio, dato che chi si occupa del trasporto avrà la possibilità di ottimizzare i carichi e ridurre le spese, riducendo in alcuni casi anche del 70% la tariffa.

Un altro aspetto fondamentale da considerare è legato alle condizioni in cui si trova l’auto da trasportare. Tutto cambia se la vettura è perfettamente marciante e funzionante, oppure se ha una serie di problematiche ed è incidentata. Insomma, tutti quei casi in cui siano presenti delle difficoltà che possono rendere più complicata la procedura di carico e scarico delle auto possono comportare un netto aumento dei costi.

In ogni caso, il trasporto delle auto con bisarca rappresenta una soluzione decisamente efficace, visto che offre la possibilità di effettuare la consegna con tempistiche particolarmente ristrette, intorno ai due o tre giorni per tutte quelle destinazioni che si trovano entro i confini nazionali. Invece, in riferimento alle destinazioni nel Vecchio Continente, i tempi di consegnano si aggirano intorno a una settimana. Ovviamente, sia il luogo in cui avviene il ritiro e la consegna devono prevedere degli spazi di manovra consoni e particolarmente ampi.