Aurora, una “Festa di fine estate” a base di scienza per celebrare l'inizio delle attività alla biblioteca “Italo Calvino”

Esiste un modo migliore di una festa per salutare la bella stagione che sta per andarsene? Probabilmente no e, infatti, la biblioteca “Italo Calvino” di Torino ha colto la palla al balzo per organizzarne una che, senza un velo di tristezza, ha l'obiettivo di presentare il calendario 2024/2025 in un modo molto particolare.



La “Festa di fine estate”

L'evento, ribattezzato appunto “Festa di fine estate”, si svolgerà giovedì 12 settembre (a partire dalle 17) presso il polo culturale di lungo Dora Agrigento 94, nel quartiere Aurora. Dopo l'accoglienza con libri a tema e la presentazione del progetto “Diario di bordo”, sarà la volta dello spettacolo “Tubology” (ore 17.30) a cura del fisico e docente Marco Testa, che si concentrerà sulle proprietà di un tubo: “La pressione, il suono, le onde stazionarie, la spinta idrostatica e molto altro: quanta scienza c'è dentro a un tubo? Tubology è un bizzarro e sorprendente spettacolo. Il personaggio di scena è il prof. Farluk, uno scienziato stralunato che cercherà di svelare, con l'aiuto del pubblico, tutto quello che non ti aspetti di trovare all'interno e all'esterno di un semplice tubo e di quanta fisica si nasconda in esso” si legge nell'abstract.



La presentazione

Seguiranno la presentazione del programma dei laboratori e delle attività autunnali della biblioteca Calvino (ore 18.30), ribattezzato “La cultura dietro l'angolo” (la lista completa delle proposte è disponibile sul sito web laculturadietrolangolo.it) e un aperitivo a buffet (ore 18.40); la partecipazione all'evento è libera e gratuita.