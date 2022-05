Come ritrovare l’intesa di coppia?

Come ritrovarsi e vincere la monotonia di coppia

L’inizio di una relazione di solito porta con sé momenti di felicità e soddisfazione. Si provano sensazioni uniche che ci coinvolgono in maniera inequivocabile.

Ma con il passare del tempo sempre più coppie vedono svanire l’alone di romanticismo che rendeva unica la propria relazione, e si tende a cadere sempre più nella routine e nell’apatia.

Ritrovare l’intesa ed evitare che il rapporto si appiattisca richiede uno sforzo cosciente da entrambi i partner, ma ne vale la pena. Andiamo a vedere assieme alcuni validi consigli per ritrovare al più presto l’intesa come coppia.

Parlare con il partner

Un dialogo aperto e sincero di quelli che sono i propri sentimenti è alla base di ogni rapporto duraturo. Creiamo le condizioni per discutere di come ci sentiamo veramente, con una premessa importante: nessuno deve giudicare l’altro. Questi momenti di sincerità possono portare a galla desideri inappagati e problemi di fondo che con il tempo possono logorare il rapporto.

Trascorrere del tempo assieme

Alcuni potrebbero pensare di trascorrere già sufficiente tempo con il proprio partner. Ma qui parliamo di tempo di qualità, non di quello che si trascorre assieme mangiando davanti alla TV. Potremmo ad esempio iniziare a praticare uno sport assieme, dedicarci ad un hobby, cucinare o imparare a fare qualcosa di nuovo.

Non trascuriamo l’intimità

L’intimità sessuale continua a ricoprire un ruolo importantissimo all’interno di una coppia, anche superata una certa soglia di età. Il problema potrebbe sorgere quando affrontiamo alcuni momenti particolarmente stressanti. In questi periodi possiamo avvertire un calo di desiderio, o anche solo di energie mentali e fisiche. Alcuni uomini ricorrono a prodotti per l’erezione maschile per ritrovare il vigore e l’energia necessari.

Prendiamoci cura di noi stessi

Forse ricordiamo quanto tempo trascorrevamo davanti allo specchio per prenderci cura di noi stessi in occasione dei primi appuntamenti. Perché con il tempo ci si trascura? Forse perché non sentiamo più il bisogno di piacere al nostro partner? In questo caso, diamo una sterzata al nostro atteggiamento e facciamo i passi necessari per offrire a chi vogliamo bene la migliore versione possibile di noi stessi.

Flirtare con il partner

Dove sono finiti tutti quei gesti teneri e giocosi che non vedevamo l’ora di compiere appena ci incontravamo? Prendiamo spunto dalle prime fasi del nostro rapporto per iniziare di nuovo ad introdurre questi tanti piccoli gesti che denotano tenerezza ed affetto.

Concedersi una fuga d’amore

Non serve andare in vacanza per lunghi periodi. Un week end in una località che piace ad entrambi può essere la spinta giusta per avvicinare una coppia che si sta allontanando. Cambiare aria, riscoprirsi in un contesto nuovo può portare a galla sentimenti che erano finiti sommersi dalla monotonia.

Sorprendere

Non aspettiamo le occasioni dovute per fare un regalo o una sorpresa. I regali e le sorprese più belle sono quelle inattese. Possiamo, ad esempio, organizzare una serata romantica a lume di candele oppure regalare un bel viaggio nella località da sogno del nostro partner.

Questi semplici suggerimenti possono essere applicati da chiunque e sono realmente efficaci per ritrovare l’intesa in una coppia.