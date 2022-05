Galup partner degli Stati Generali della Natalità a Roma

Momenti di riflessione e confronto tutti uniti dal claim “Si può fare”.

“Con questi Stati Generali vogliamo dire che si può fare, si può lavorare per invertire un trend, che Papa Francesco ha definito come l’inverno demografico – il più basso dal dopoguerra – una tendenza negativa che nel 2021 ha visto meno di 400.000 nascite, con una diminuzione rispetto al 2020 del 1,3%. Si può fare, se sapremo fare squadra, lavorando insieme con le istituzioni e le aziende, nella convinzione che un figlio porti speranza –non ottimismo – ma sottolineo, speranza”, ha dichiarato in apertura il Presidente della Fondazione per la Natalità e Forum delle Famiglie Gigi De Palo.